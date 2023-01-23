『シャネル レ ミニドゥ シャネル(3145891373172) ギフト プレゼント 対応可【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月14日 12時 22分に出品され04月14日 12時 22分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在25件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 メーカー

シャネル



商品名

レ ミニドゥ シャネル



内容量

-



商品説明

完璧なメークアップのためのベーシックなミニブラシ6セット。 ラグジュアリーなポーチに、 完璧なメークアップに欠かせない、使い勝手の良いミニサイズのブラシを6本セットしました。 ポーチの片側にはブラシを、もう片側にメークアップアイテムを収納できます。 パンソー プードゥル ロン フェイス/ネックブラシ はこちら パンソー ブロス スルスィ アイブロウブラシ はこちら パンソー コントゥール ポピエール アイシャドウブラシはこちら



区分

化粧品



製造国

海外製



広告文責

Seven Oceans Tradings株式会社 082-236-3193



※当店の商品は並行輸入品となります。