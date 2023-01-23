『単品11個セット ファーマアクト 無添加ボディソープ 1000ml 詰替用 熊野油脂 代引不可【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月04日 21時 21分に出品され04月04日 21時 21分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在344件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
このページは4513574018907単品が11個セットの商品ページです
【商品特徴】
防腐剤・着色料・合成香料 無添加
＊洗う成分は、１００％植物性でお肌にやさしい。
＊クリーミーな泡が、デリケートなお肌を包み込み、しっとり洗いあげます。
＊防腐剤・着色料・合成香料は使用しておりません。
やさしい香りは天然のエッセンシャルオイルで、合成香料ではありません。
【商品区分】
化粧品
【成分】
水、カリ石ケン、コカミドプロピルベタイン、グリセリン、コカミドＤＥＡ、ＰＧ、カミツレエキス、ラベンダー油、ゼラニウム油、塩化Ｎａ、ＥＤＴＡ−４Ｎａ、変性アルコール、ＢＧ
【製造者】
熊野油脂株式会社
【生産国】
日本
【単品内容量】
1000ML
※メーカーの都合によりパッケージ、内容等が変更される場合がございます。
当店はメーカーコード（JANコード）で管理をしている為それに伴う返品、返金等の対応は受け付けておりませんのでご了承の上お買い求めください。
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落札価格8085円
344 入札履歴
終了
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