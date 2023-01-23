『USUI BRUSH メイクブラシ BRS SRS4 メイクブラシ ロゼ４本セット 【代引不可】【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月28日 22時 56分に出品され03月28日 22時 56分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在613件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 使用頻度の高いアイテムのブラシセットです。



【セット内容】

チーク・アイシャドーM・アイシャドーS・アイシャドーSS



＊ブラシケース（別途付属）

＊チーク・アイシャドーM，Sは穂先保護サック付き



カテゴリ：SET

カラー：ロゼ

荷姿：1セット