『USUI BRUSH メイクブラシ BRS SRS4 メイクブラシ ロゼ４本セット 【代引不可】【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月28日 22時 56分に出品され03月28日 22時 56分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在613件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
使用頻度の高いアイテムのブラシセットです。
【セット内容】
チーク・アイシャドーM・アイシャドーS・アイシャドーSS
＊ブラシケース（別途付属）
＊チーク・アイシャドーM，Sは穂先保護サック付き
カテゴリ：SET
カラー：ロゼ
荷姿：1セット
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落札価格8085円
613 入札履歴
終了
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