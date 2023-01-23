『クレイド(CLAYD) リフィル 1kg REFILL クレイ 入浴剤 バスクレイ パック フェイスパック バスパウダー 大容量 詰替用【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 02時 59分に出品され03月29日 02時 59分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在101件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
リピーターの方におすすめの、お得な詰替用リフィルが登場！
太古に降り積もった火山灰が数億年のあいだ深い地中で化学変化してできた、天然のミネラル豊富なクレイを使用した入浴剤。
ハリウッドスターやトップアスリート御用達の高級スパやトレーニング施設で大人気のクレイバスをおうちでも手軽にお楽しみいただけます。
内容量：1kg
生産国：アメリカ
販売元：マザーアース・ソリューション株式会社
広告文責：(株)エル・ローズ 0120-291-410
ヒマラヤ岩塩 硫黄 500ｇ入り 紅塩 カルチャ 入浴用 バスソルト (4袋セット2000g（500g×4袋）)
¥ 8082
バススポンジ/掃除用品 〔ブルー〕 ネットタイプ 紐付き バス用品 『CLEAN KEEPING』 〔45個セット〕
¥ 8082
【×24個】バスクリン アロマスパークリング 奄美・琉球コレクション （30ｇ×12包)1セット
¥ 8082
【×24個】バスクリン アロマスパークリング リラックスセレクト30g×12包入
¥ 8082
【×24個】バスクリン アロマスパークリング リフレッシュセレクト30g×12包入
¥ 8082
クナイプ グーテナハト バスソルトホップ&バレリアンの香り 850g 5個セット
¥ 8082
クナイプ(KNEIPP) バスソルト レモングラス&レモンバームの香り 850g 5個セット
¥ 8082
まとめ買い 2セットMUQUA(ムクア) 500g×2袋(50日分) 保温+保湿力(温活)ヒト由来乳酸菌入りで無添加・無香料・国内生産 あせ
¥ 8081
（まとめ）ニイタカ カビとりバスクール 本体5.5kg SW-986-150-0 1本〔×2セット〕
¥ 8080
単品5個セット アーユルタイム ネロリ&レモンの香り 720g バスクリン 代引不可
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単品5個セット アーユルタイム ネロリ&レモンの香り 720g バスクリン 代引不可
¥ 8078
単品5個セット アーユルタイム カモミール&クラリセージの香り 720g バスクリン 代引不可
¥ 8078
単品5個セット アーユルタイム カモミール&クラリセージの香り 720g バスクリン 代引不可
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単品5個セット アーユルタイム フランキンセンス&サンダルウッドの香り 720g バスクリン 代引不可
¥ 8078
単品5個セット アーユルタイム フランキンセンス&サンダルウッドの香り 720g バスクリン 代引不可
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単品5個セット アーユルタイム ラベンダー&イランイランの香り 720g バスクリン 代引不可
¥ 8078
単品5個セット アーユルタイム ラベンダー&イランイランの香り 720g バスクリン 代引不可
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単品5個セット アーユルタイム バスソルト レモングラス&ベルガモットの香り 720g バスクリン 代引不可
¥ 8078
落札価格8085円
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終了
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