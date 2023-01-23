『クレイド(CLAYD) リフィル 1kg REFILL クレイ 入浴剤 バスクレイ パック フェイスパック バスパウダー 大容量 詰替用【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 02時 59分に出品され03月29日 02時 59分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在101件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 リピーターの方におすすめの、お得な詰替用リフィルが登場！



太古に降り積もった火山灰が数億年のあいだ深い地中で化学変化してできた、天然のミネラル豊富なクレイを使用した入浴剤。

ハリウッドスターやトップアスリート御用達の高級スパやトレーニング施設で大人気のクレイバスをおうちでも手軽にお楽しみいただけます。



内容量：1kg

生産国：アメリカ

販売元：マザーアース・ソリューション株式会社

広告文責：(株)エル・ローズ 0120-291-410