『RYOBI(リョービ) HT-3021 刈込幅：300mm 電動ヘッジトリマ （スタンダード刃） ヘッジトリマー【2024年最新】 』はヤフオクでから03月10日 13時 17分に出品され03月10日 13時 17分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在159件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品説明】

最適な重量バランスで、抜群の操作性を実現した超軽量タイプ

切削時の不快な振動は、グリップ部のスーパーゲルが吸収。

スタンダード刃（3面研摩、ニッケルコーティング）

クズはけ機構付

チップレシーバ付

コードストラップ付



【商品仕様】

長さ605×幅1689×高さ161mm

刈込幅：300mm(両刃駆動)

ストローク数：1，800min-1

ストローク量：28mm

最大切断枝径：15mm

単相100V・2A・180W・1.5kg