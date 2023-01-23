『RYOBI(リョービ) HT-3021 刈込幅：300mm 電動ヘッジトリマ （スタンダード刃） ヘッジトリマー【2024年最新】 』はヤフオクでから03月10日 13時 17分に出品され03月10日 13時 17分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在159件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品説明】
最適な重量バランスで、抜群の操作性を実現した超軽量タイプ
切削時の不快な振動は、グリップ部のスーパーゲルが吸収。
スタンダード刃（3面研摩、ニッケルコーティング）
クズはけ機構付
チップレシーバ付
コードストラップ付
【商品仕様】
長さ605×幅1689×高さ161mm
刈込幅：300mm(両刃駆動)
ストローク数：1，800min-1
ストローク量：28mm
最大切断枝径：15mm
単相100V・2A・180W・1.5kg
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¥ 8085
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¥ 8085
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落札価格8085円
159 入札履歴
終了
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