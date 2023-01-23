『Bloomingville(ブルーミングヴィル) カリードベース【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 17時 06分に出品され03月18日 17時 06分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在69件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|サイズ
|Φ20.5×H32cm（口内寸Φ10.5cm）
|素材
|ガラス
|原産国
|中国
|ご注意
|・海外製品の為、サイズやデザインに若干の個体差がある場合がございます。予めご了承ください。
・植物、アクセサリー等は商品に含まれておりません。
Bloomingville（ブルーミングヴィル）は、デンマークで2000年に設立。
フランスの古道具に影響を受け、ノスタルジックなスカンジナビアデザインと最新のデザインを融合させたユニークなアイテムが充実しています。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
5711173295838
商品コード
23030812
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落札価格8085円
69 入札履歴
終了
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