Bloomingville(ブルーミングヴィル) カリードベース【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品説明





サイズ Φ20.5×H32cm（口内寸Φ10.5cm）

素材 ガラス

原産国 中国

ご注意 ・海外製品の為、サイズやデザインに若干の個体差がある場合がございます。予めご了承ください。

・植物、アクセサリー等は商品に含まれておりません。



グレーカラーのガラスを使用したモダンでエレガントなフラワーベース。背の高い植物やドライフラワーのブーケを飾るのにぴったりです。表面には細かい彫刻が施されていて、有機的な模様はオブジェのように置いているだけでも様になるアイテムです。取扱時の注意、返品・交換について※鉢・ポットなど商品シールを直接商品に貼っておりますので、シールを剥がす際に塗装が剥がれる可能性がございます。お取り扱いにはご注意ください。※ハンドメイド商品、輸入雑貨品、およびアンティーク調仕上品については、その味わいや風合いを楽しむ商品特性上、若干のキズや汚れなども商品の製造工程および品質上の「仕様」と考えられます。当店の商品はメーカーの検品をクリアしたA級品のため、返品・交換はできかねますのでご了承ください。※ハンドメイド商品の現品サイズはその製造工程によりご購入時の商品ページに記載のサイズ表記と若干の誤差が生じる場合があります。※ご使用に支障をきたさない「傾き」「歪み」「ひび」「欠け」「割れ」「使用感」「色誤差」「風合い」「イメージ相違」等がある場合があります。※ガラス製品に気泡が見られることがございます。特に海外輸入製品などは昔ながらの手法で作られているものも多く、このような現象が起こることがあります。 これは商品の製造工程および品質上の「仕様」であり「傷・破損」ではありません。