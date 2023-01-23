『イボタノキ 0.8m 10.5cmポット 5本 苗【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 19時 58分に出品され04月19日 19時 58分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在308件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【イボタノキ】（水蝋樹） 読み：いぼたのき 学名：Ligustrum obtusifolium モクセイ科イボタノキ属 落葉低木 別名：イボタ、 イボタン、カワネズモチ、 トバシリ、トスベリ 【商品情報】 イボタノキは落葉低木です。葉は楕円形をして艶がなく深緑色になります。枝はあまり分岐しません。春に白い花が咲きます。秋には5mm程度の黒い実がなります。白いロウがとれます。明るい場所に自生しています。