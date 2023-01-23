『イボタノキ 0.8m 10.5cmポット 5本 苗【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 19時 58分に出品され04月19日 19時 58分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在308件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【イボタノキ】（水蝋樹） 読み：いぼたのき 学名：Ligustrum obtusifolium モクセイ科イボタノキ属 落葉低木 別名：イボタ、 イボタン、カワネズモチ、 トバシリ、トスベリ 【商品情報】 イボタノキは落葉低木です。葉は楕円形をして艶がなく深緑色になります。枝はあまり分岐しません。春に白い花が咲きます。秋には5mm程度の黒い実がなります。白いロウがとれます。明るい場所に自生しています。
ヒュウガミズキ 樹高0.4m前後 15cmポット (20本セット) (送料無料) 販売 苗 植木 苗木 庭木 垣根 生垣 生け垣 生垣用 目隠し 木
¥ 8050
緑のカーテン ツル性植物 イワガラミ（岩絡み）・ロゼウム（大株） 薄桃色花 落葉 つる性低木
¥ 8047
アジサイ・ヤマアジサイ（青） 樹高0.4m前後 15cmポット (20本セット) (送料無料) 販売 苗 植木 苗木 庭木 垣根 生垣 生け垣 生垣用 目隠し 木
¥ 7980
アジサイ・ヤマアジサイ 樹高0.4m前後 15cmポット (20本セット) (送料無料) 販売 苗 植木 苗木 庭木 垣根 生垣 生け垣 生垣用 目隠し 木
¥ 7980
高品質 ムクゲ 根巻きタイプ 2ポットセット 樹高150cm前後 送料無料(関東・東海・関西・北陸・信越に限り) レビューを書いて特典あり!!
¥ 7931
高品質 クロモジ 黒文字 根巻きタイプ 2ポットセット 樹高80cm前後 送料無料(関東・東海・関西・北陸・信越に限り) レビューを書いて特典あり!
¥ 7854
植木 サルフレア (クリスマスの木) 13.5ｐ 1本 樹高0.6ｍ前後 13.5ｐ
¥ 7840
キンモクセイ 約1.7ｍ 特大株 特大株 植木苗木大苗 金木犀 規格販売 お買い得なおまかせ株 常緑樹 送料無料
¥ 7826
大和化学 キッチン水はねガードアクリルボード 植木鉢ハーブ 90cm
¥ 8227
大和化学 キッチン水はねガードアクリルボード 植木鉢ハーブ 90cm
¥ 8212
Sungmor 植木鉢 合成樹脂 アンティーク おしゃれ 北欧 飾り物 花瓶 室内 屋外 うさぎ
¥ 8208
大和化学 キッチン水はねガードアクリルボード 植木鉢ハーブ 90cm
¥ 8196
植木 タマシダ (玉羊歯) 10.5ｐ 20本 樹高0.2ｍ前後 10.5ｐ 植木 苗木 シンボルツリー 生垣
¥ 8190
植木 フイリサツキツツジ (斑入り皐月躑躅) 12.0ｐ 15本 樹高0.2ｍ前後 12.0ｐ 植木 苗木 シンボルツリー 生垣
¥ 8190
サニーフォスター 10本 植木 苗
¥ 8190
タカショー グランドシールド エッジ 0.5×25m 0.6mm NDA-525SE コード：50698900
¥ 8141
Sungmor 植木鉢 合成樹脂 アンティーク おしゃれ 北欧 飾り物 花瓶 室内 屋外 うさぎ
¥ 8138
ナニワイバラ 5本
¥ 8126
落札価格8085円
308 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！