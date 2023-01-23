『植木鉢 おしゃれ 大型 飾らない美しさ コーディル U ポット 直径37cm コンクリート 鉢 軽い 大きい プランター【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 22時 22分に出品され03月11日 22時 22分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在244件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
カラー:グレー、ブラック
材質:ファイバーセメント
サイズ/重さ:外寸：直径37×高さ33cm 内寸：直径32×高さ32cm 重量：6.2kg 容量25リットル
備考:石の表面のような独特な表情で植物を引き立てます。落ち着いた雰囲気の色合いが植物に良く馴染みます。ファーバーセメント製で丈夫です。
鉢底穴:底穴あり
0 コンクリート 鉢 軽い 大きい プランター 屋外 底穴あり 軽量 自然 ナチュラル
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¥ 8085
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落札価格8085円
244 入札履歴
終了
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