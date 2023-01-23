『リッチェル ペット用木製お掃除簡単サークル 120-60屋根面【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 01時 21分に出品され03月30日 01時 21分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在501件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 説明商品紹介木製お掃除簡単サークル120-60用の専用屋根面です。原材料・成分天然木、スチール、ABS樹脂使用方法サークルの屋根面として使います。