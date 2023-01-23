『トリミングシザー 白鳥 PLUS 55【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 09時 14分に出品され03月14日 09時 14分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在903件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
切れ味と質感のあるミニカットシザー。
亜鉛ダイカストとステンレス材を使用しています。
※こちらの商品は特典としてキョンセーム革（12×12）が付いてきます。
東京理器「白鳥」PLUS55
全長：141mm
サイズ：5.5インチ
刃渡り：62mm
重量：38g
材質：
【刃】ステンレス高品質刃物鋼
【ハンドル】亜鉛ダイカスト材クロームメッキ仕上げ
※こちらの商品には、保証書、研ぎ券などはございません。
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落札価格8085円
903 入札履歴
終了
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