『トリミングシザー 白鳥 PLUS 55【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 09時 14分に出品され03月14日 09時 14分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在903件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 切れ味と質感のあるミニカットシザー。



亜鉛ダイカストとステンレス材を使用しています。



※こちらの商品は特典としてキョンセーム革（12×12）が付いてきます。



東京理器「白鳥」PLUS55



全長：141mm

サイズ：5.5インチ

刃渡り：62mm

重量：38g

材質：

【刃】ステンレス高品質刃物鋼

【ハンドル】亜鉛ダイカスト材クロームメッキ仕上げ



※こちらの商品には、保証書、研ぎ券などはございません。