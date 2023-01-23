『(おまけ付)ハックニー・ダイアモンズ [ボックス・セット] (限定盤) / ザ・ローリング・ストーンズ The Rolling Stones (CD) UICY80360-SK【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 15時 50分に出品され03月27日 15時 50分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在450件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ＜収録予定曲＞

[CD]

1.アングリー

2.ゲット・クロース

3.ディペンディング・オン・ユー

4.バイト・マイ・ヘッド・オフ

5.ホール・ワイド・ワールド

6.ドリーミー・スカイズ

7.メス・イット・アップ

8.リヴ・バイ・ザ・ソード

9.ドライヴィング・ミー・トゥー・ハード

10.テル・ミー・ストレイト

11.スウィート・サウンズ・オブ・ヘヴン

12.ローリング・ストーン・ブルース

13.リヴィング・イン・ア・ゴースト・タウン ＜日本盤のみボーナス・トラック＞



[Blu-ray Audio]

1.アングリー

2.ゲット・クロース

3.ディペンディング・オン・ユー

4.バイト・マイ・ヘッド・オフ

5.ホール・ワイド・ワールド

6.ドリーミー・スカイズ

7.メス・イット・アップ

8.リヴ・バイ・ザ・ソード

9.ドライヴィング・ミー・トゥー・ハード

10.テル・ミー・ストレイト

11.スウィート・サウンズ・オブ・ヘヴン

12.ローリング・ストーン・ブルース