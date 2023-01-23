『▼CD/ASP/Heavens Seven (CD+Blu-ray(スマプラ対応)) (初回生産限定盤)【Pアップ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 18時 33分に出品され03月06日 18時 33分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在386件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ASP (エーエスピー えーえすぴー)

2024年1月17日 発売



2022年夏に(avex trax)よりメジャーデビューしたWACK所属のASPが、Major 3rd Singleをリリース!