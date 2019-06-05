『Ａｃｔ Ａｇａｉｎｓｔ ＡＩＤＳ ２０１８『平成三十年度！ 第三回ひとり紅白歌合戦』〜ひとり紅白歌合戦三部作 コンプリートＢＯＸ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 20時 40分に出品され03月12日 20時 40分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在826件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 桑田佳祐

販売会社/発売会社：ビクターエンタテインメント(ビクターエンタテインメント)

発売年月日：2019/06/05

JAN：4988002787043

規格品番：VIZL2100

桑田佳祐が歌う昭和〜平成の壮大なる日本大衆音楽史、ここに完結！ 桑田佳祐が開催してきた、白眉の企画「ひとり紅白歌合戦」の完結編、「Ａｃｔ Ａｇａｉｎｓｔ ＡＩＤＳ ２０１８ 平成三十年度！ 第三回ひとり紅白歌合戦」がついに映像パッケージ化。初回限定盤は「Ａｃｔ Ａｇａｉｎｓｔ ＡＩＤＳ ２０１８ 平成三十年度！ 第三回ひとり紅白歌合戦 〜ひとり紅白歌合戦三部作 コンプリートＢＯＸ − 大衆音楽クロニクル〜」と題して、２００８年開催の第一回、２０１３年開催の第二回も含めて、全三回分の「ひとり紅白」全１７１曲を完全パッケージしたコンプリート版！ （Ｃ）ＲＳ／／付属品〜三方背ケース、コンプリートブック付 商品カテゴリ ブックオフ2号館 ヤフー店 ＤＶＤ ミュージック Ｊ-ポップ DVD、映像ソフト ミュージック 邦楽

JANコード/ISBNコード 4988002787043

商品コード 0019223180