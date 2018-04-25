『ＳＴＥＩＮＳ；ＧＡＴＥ コンプリート Ｂｌｕ−ｒａｙ ＢＯＸ スタンダードエディション（Ｂｌｕ−ｒａｙ Ｄｉｓｃ）／５ｐｂ．（原作【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 18時 59分に出品され03月23日 18時 59分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在665件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 ５ｐｂ．（原作），ニトロプラス（原作），志倉千代丸（原作），ＭＡＧＥＳ．（原作），宮野真守（岡部倫太郎），今井麻美（牧瀬紅莉栖），花澤香菜（椎名まゆり），坂井久太（キャラクターデザイン、総作画監督）

販売会社/発売会社：（株）ＫＡＤＯＫＡＷＡ(（株）ＫＡＤＯＫＡＷＡ)

発売年月日：2018/04/25

JAN：4935228173983

規格品番：ZMAZ11993

忘れないで…、私があなたを観測する。 商品カテゴリ ブックオフ1号館 ヤフー店 ＤＶＤ アニメ 国内アニメ DVD、映像ソフト アニメーション テレビアニメ

JANコード/ISBNコード 4935228173983

商品コード 0018999952