『戦闘メカ ザブングル ＤＶＤ−ＢＯＸ ＰＡＲＴ−１／富野由悠季（原作）【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 07時 06分に出品され03月14日 07時 06分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在369件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品説明 富野由悠季（原作）

販売会社/発売会社：（株）タキ・コーポレーション(ビデオテープ・メーカー)

発売年月日：2001/05/25

JAN：4982509390553

規格品番：THD90551

商品カテゴリ ブックオフ1号館 ヤフー店 ＤＶＤ アニメ 国内アニメ DVD、映像ソフト アニメーション テレビアニメ

JANコード/ISBNコード 4982509390553

商品コード 0001230133