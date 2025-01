BD/東方神起/東方神起 LIVE TOUR 〜Begin Again〜 Special Edition in NISSAN STADIUM(Blu-ray) (2Blu-ray(スマプラ対応)) (初回生産限定版)【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

東方神起 (トウホウシンキ とうほうしんき)

2018年12月19日 発売





BD:1

1.Reboot

2.ANDROID

3.Humanoids

4.One More Thing

5.Superstar

6.B.U.T(BE-AU-TY)

7.Spinning

8.Survivor

9.One and Only One

10.シアワセ色の花

11.Bolero

12.Rat Tat Tat

13.Duet

14.逢いたくて逢いたくてたまらない

15.Drop

16.Forever Love

17.DIRT

18.Purple Line

19.Why?(Keep Your Head Down)

BD:2

1.Rising Sun 〜Encore〜

2.Road 〜Encore〜

3.ウィーアー!〜OCEAN〜Sky〜Summer Dream 〜Encore〜、ウィーアー!、OCEAN、Sky、Summer Dream

4.Begin 〜Again Version〜 〜Encore〜

5.Somebody To Love 〜Encore〜

6.End Roll 〜Encore〜

7.東方神起 LIVE TOUR 〜Begin Again〜 Special Edition in NISSAN STADIUM LIVE [email protected]

8.東方神起 LIVE TOUR 〜Begin Again〜 Special Edition in NISSAN STADIUM BACKSTAGE DOCUMENTARY