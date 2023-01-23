『BD/東方神起/東方神起 LIVE TOUR 〜Begin Again〜 Special Edition in NISSAN STADIUM(Blu-ray) (2Blu-ray(スマプラ対応)) (初回生産限定版)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 07時 12分に出品され04月06日 07時 12分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在2件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
東方神起 (トウホウシンキ とうほうしんき)
2018年12月19日 発売
BD:1
1.Reboot
2.ANDROID
3.Humanoids
4.One More Thing
5.Superstar
6.B.U.T(BE-AU-TY)
7.Spinning
8.Survivor
9.One and Only One
10.シアワセ色の花
11.Bolero
12.Rat Tat Tat
13.Duet
14.逢いたくて逢いたくてたまらない
15.Drop
16.Forever Love
17.DIRT
18.Purple Line
19.Why?(Keep Your Head Down)
BD:2
1.Rising Sun 〜Encore〜
2.Road 〜Encore〜
3.ウィーアー!〜OCEAN〜Sky〜Summer Dream 〜Encore〜、ウィーアー!、OCEAN、Sky、Summer Dream
4.Begin 〜Again Version〜 〜Encore〜
5.Somebody To Love 〜Encore〜
6.End Roll 〜Encore〜
7.東方神起 LIVE TOUR 〜Begin Again〜 Special Edition in NISSAN STADIUM LIVE [email protected]
8.東方神起 LIVE TOUR 〜Begin Again〜 Special Edition in NISSAN STADIUM BACKSTAGE DOCUMENTARY
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落札価格8085円
2 入札履歴
終了
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