[国内盤DVD] 細野晴臣 / Hosono Haruomi 50th〜Music，Comedy and Movie〜〈初回生産限定BOX・3枚組〉[3枚組][初回出荷限定]【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

【品番】 VIZL-1857



【JAN】 4988002902255



【発売日】 2021年02月10日



【アーティスト】

TOWA TEI(テイ・トウワ)|ヴァン・ダイク・パークス|伊賀航|宮沢りえ|高橋幸宏|高田漣|細野晴臣|坂本龍一|小山田圭吾|清水ミチコ|佐渡岳利|星野 源|U-zhaan|野村卓史|ナイツ|斎藤圭土|ジョイマン|豊崎愛生|ロッチ|ハマ・オカモト|水原希子|伊藤大地|マック・デマルコ|Little Glee Monster|Rei|安部勇磨|清水イチロウ|水原佑果|五木田智央



【収録内容】

[1]

〈細野晴臣 50周年記念特別公演〉

(1)銀河鉄道の夜 エンド・テーマ

(2)Honey Moon

(3)The Song Is Ended

(4)薔薇と野獣

(5)住所不定無職低収入

(6)Choo-Choo ガタゴト

(7)Angel On My Shoulder

(8)Pistol PackinMama

(9)Rei Medley:m