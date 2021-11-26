『探偵はもう、死んでいる。 第１巻（シエスタ−水着ｖｅｒ．− １／７スケールフィギュア付き完全数量限定版）（Ｂｌｕ−ｒａｙ Ｄｉｓｃ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 02時 56分に出品され03月15日 02時 56分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在37件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 二語十（原作），長井新（君塚君彦），宮下早紀（シエスタ），竹達彩奈（夏凪渚），伊藤陽祐（キャラクターデザイン），ゆうゆ（音楽），谷ナオキ（音楽），矢野達也（音楽）

販売会社/発売会社：（株）ＫＡＤＯＫＡＷＡ

発売年月日：2021/11/26

JAN：4988111661289

規格品番：KAXA8181

／／付属品〜アウターケース、書き下ろし小説、ブックレット、シエスタ‐水着ｖｅｒ．フィギュア付 商品カテゴリ ブックオフ2号館 ヤフー店 ＤＶＤ アニメ 国内アニメ DVD、映像ソフト アニメーション テレビアニメ

JANコード/ISBNコード 4988111661289

商品コード 0019698539