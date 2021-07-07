『進撃の巨人 Ｔｈｅ Ｆｉｎａｌ Ｓｅａｓｏｎ 第１巻（初回限定版）／諫山創（原作），梶裕貴（エレン・イェーガー），石川由依（ミカサ・【2024年最新】 』はヤフオクでから03月12日 14時 28分に出品され03月12日 14時 28分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在18件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
諫山創（原作），梶裕貴（エレン・イェーガー），石川由依（ミカサ・アッカーマン），井上麻里奈（アルミン・アルレルト），下野紘（コニー・スプリンガー），岸友洋（キャラクターデザイン），澤野弘之（音楽），ＫＯＨＴＡ ＹＡＭＡＭＯＴＯ（音楽）
販売会社/発売会社：（株）ポニーキャニオン(（株）ポニーキャニオン)
発売年月日：2021/07/07
JAN：4988013851870
規格品番：PCBG61901
／／付属品〜ケース、ＣＤ１枚、ブックレット、コンテ集付
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4988013851870
商品コード
0019564953
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落札価格8085円
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