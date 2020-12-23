『ハクション大魔王２０２０ Ｂｌｕ−ｒａｙ Ｄｉｓｃ ＢＯＸ（完全生産限定版）（Ｂｌｕ−ｒａｙ Ｄｉｓｃ）／タツノコプロ（原作），山【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 16時 34分に出品され03月19日 16時 34分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在463件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 タツノコプロ（原作），山寺宏一（ハクション大魔王），諸星すみれ（アクビ），山下大輝（プゥータ），武本心（キャラクターデザイン、総作画監督），野口征恒（キャラクターデザイン、総作画監督），島崎貴光（音楽），佐々木裕（音楽）

販売会社/発売会社：（株）アニプレックス(（株）ソニー・ミュージックソリューションズ)

発売年月日：2020/12/23

JAN：4534530125026

規格品番：ANZX13731

／／付属品〜三方背ケース、カラーブックレット（１６Ｐ）付 商品カテゴリ ブックオフ2号館 ヤフー店 ＤＶＤ アニメ 国内アニメ DVD、映像ソフト アニメーション テレビアニメ

JANコード/ISBNコード 4534530125026

商品コード 0019495439