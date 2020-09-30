『東京喰種トーキョーグール：ｒｅ Ｂｌｕ−ｒａｙ ＢＯＸ（初回生産限定版）（Ｂｌｕ−ｒａｙ Ｄｉｓｃ）／石田スイ（原作），花江夏樹（【2024年最新】 』はヤフオクでから04月22日 20時 29分に出品され04月22日 20時 29分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在231件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 石田スイ（原作），花江夏樹（佐々木琲世），石川界人（瓜江久生），内田雄馬（不知吟士），藤原夏海（六月透），佐倉綾音（米林才子），中嶋敦子（キャラクターデザイン），やまだ豊（音楽）

販売会社/発売会社：（株）マーベラス(ＴＣエンタテインメント（株）)

発売年月日：2020/09/30

JAN：4562474216043

規格品番：TCBD982

／／付属品〜描き下ろし三方背ＢＯＸ、オリジナルＣＤ１枚（ラジオ東京喰種「グルラジ」出張版）、特製ブックレット付 商品カテゴリ ブックオフ2号館 ヤフー店 ＤＶＤ アニメ 国内アニメ DVD、映像ソフト アニメーション テレビアニメ

JANコード/ISBNコード 4562474216043

商品コード 0019492748