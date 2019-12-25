『ＭＩＸ ＤＶＤ ＢＯＸ Ｖｏｌ．２（完全生産限定版）／あだち充（原作），梶裕貴（立花投馬），内田雄馬（立花走一郎），内田真礼（立花音【お歳暮】』はヤフオクでから03月11日 09時 53分に出品され03月11日 09時 53分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在908件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 あだち充（原作），梶裕貴（立花投馬），内田雄馬（立花走一郎），内田真礼（立花音美），牧孝雄（キャラクターデザイン、総作画監督），住友紀人（音楽）

販売会社/発売会社：（株）アニプレックス(（株）ソニー・ミュージックソリューションズ)

発売年月日：2019/12/25

JAN：4534530119063

規格品番：ANZB13065

／／付属品〜三方背ケース、ＣＤ１枚、ブックレット付 商品カテゴリ ブックオフ1号館 ヤフー店 ＤＶＤ アニメ 国内アニメ DVD、映像ソフト アニメーション テレビアニメ

JANコード/ISBNコード 4534530119063

商品コード 0019264544