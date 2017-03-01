『Ｌ’Ａｒｃ〜ｅｎ〜Ｃｉｅｌ ＬＩＶＥ ２０１５ Ｌ’ＡｒＣＡＳＩＮＯ（完全生産限定版）（Ｂｌｕ−ｒａｙ Ｄｉｓｃ）／Ｌ’Ａｒｃ〜ｅ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 19時 29分に出品され03月20日 19時 29分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在271件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品説明 Ｌ’Ａｒｃ〜ｅｎ〜Ｃｉｅｌ

販売会社/発売会社：（株）ソニー・ミュージックレーベルズ(（株）ソニー・ミュージックマーケティング)

発売年月日：2017/03/01

JAN：4560429741688

規格品番：KSXL196

／／付属品〜外箱、ＣＤ２枚、アナログ３枚、７色Ｌ’ＡｒＣＨＩＰ付 商品カテゴリ ブックオフ1号館 ヤフー店 ＤＶＤ ミュージック Ｊ-ポップ DVD、映像ソフト ミュージック 邦楽

JANコード/ISBNコード 4560429741688

商品コード 0018802678