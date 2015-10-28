『機動戦士ガンダム 第０８ＭＳ小隊 Ｂｌｕ−ｒａｙ メモリアルボックス（特装限定版）（Ｂｌｕ−ｒａｙ Ｄｉｓｃ）／矢立肇（原作），富【2024年最新】 』はヤフオクでから04月14日 01時 47分に出品され04月14日 01時 47分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在510件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 矢立肇（原作），富野由悠季（原作），檜山修之（シロー・アマダ），井上喜久子（アイナ・サハリン），小山茉美（カレン・ジョシュワ），川元利浩（キャラクターデザイン），田中公平（音楽）

販売会社/発売会社：バンダイビジュアル（株）

発売年月日：2015/10/28

JAN：4934569360489

規格品番：BCXA1048

／／付属品〜収納ＢＯＸ、特典ＢＤ１枚、４４Ｐブックレット付 商品カテゴリ ブックオフ2号館 ヤフー店 ＤＶＤ アニメ 国内アニメ DVD、映像ソフト アニメーション OVA

JANコード/ISBNコード 4934569360489

商品コード 0017363852