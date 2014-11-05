『魔法少女リリカルなのは Ａ’ｓ Ｂｌｕ−ｒａｙ ＢＯＸ（Ｂｌｕ−ｒａｙ Ｄｉｓｃ）／都築真紀（原作、脚本），ｉｖｏｒｙ（原作、脚本【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 08時 27分に出品され03月09日 08時 27分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在285件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 都築真紀（原作、脚本），ｉｖｏｒｙ（原作、脚本），田村ゆかり（高町なのは），水樹奈々（フェイト・テスタロッサ），植田佳奈（八神はやて），奥田泰弘（キャラクターデザイン），佐野広明（音楽）

販売会社/発売会社：キングレコード（株）(キングレコード（株）)

発売年月日：2014/11/05

JAN：4988003826642

規格品番：KIXA90438

／／付属品〜三方背ＢＯＸ、ブックレット付 商品カテゴリ ブックオフ2号館 ヤフー店 ＤＶＤ アニメ 国内アニメ DVD、映像ソフト アニメーション テレビアニメ

JANコード/ISBNコード 4988003826642

商品コード 0017137695