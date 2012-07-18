『ＣＡＮＡＡＮ Ｂｌｕ−ｒａｙ Ｄｉｓｃ ＢＯＸ（Ｂｌｕ−ｒａｙ Ｄｉｓｃ）／チュンソフト（原作），沢城みゆき（カナン），坂本真綾（ア【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 14時 31分に出品され03月15日 14時 31分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在131件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
チュンソフト（原作），沢城みゆき（カナン），坂本真綾（アルファルド），南條愛乃（大沢マリア），関口可奈味（キャラクターデザイン、総作画監督），七瀬光（音楽）
販売会社/発売会社：（株）ポニーキャニオン(（株）ポニーキャニオン)
発売年月日：2012/07/18
JAN：4988013138667
規格品番：PCXG60028
２００８年発売のｗｉｉ用サウンドノベル『４２８〜封鎖された渋谷で〜』に登場するキャラクターを主人公にしたアクション・アニメ。渋谷と上海を舞台に、隠された陰謀に翻弄される主人公とその仲間たちの姿を描く。／／付属品〜三方背BOX、ブックレット付
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4988013138667
商品コード
0016818551
もやしもん Ｂｌｕ−ｒａｙ ＢＯＸ（初回生産限定版）（Ｂｌｕ−ｒａｙ Ｄｉｓｃ）／石川雅之（原作），阪口大助（沢木直保），斎賀みつき
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スクライド Ｂｌｕ−ｒａｙ ＢＯＸ（Ｂｌｕ−ｒａｙ Ｄｉｓｃ）／平井久司（キャラクターデザイン），保志総一朗（カズマ），緑川光（劉鳳
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戦闘メカ ザブングル ＤＶＤ−ＢＯＸ ＰＡＲＴ−１／富野由悠季（原作），アニメ，鈴木良武（原作），小滝進（ジロン・アモス），島津冴子（
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ネオアンジェリーク Ａｂｙｓｓ ＤＶＤ−ＢＯＸ／コーエー（原作），アニメ，遠藤綾（アンジェリーク），高橋広樹（レイン），大川透（ニクス
¥ 8085
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犬夜叉 完結編７／高橋留美子（原作），山口勝平（犬夜叉），雪野五月（日暮かごめ），菱沼義仁（キャラクターデザイン、総作画監督），和田薫
¥ 8085
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ロザリオとバンパイア ＣＡＰＵ２ ＤＶＤ−ＢＯＸ／池田晃久（原作），岸尾だいすけ（青野月音），水樹奈々（赤夜萌香），藤田まり子（キャ
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宇宙のステルヴィア ＤＶＤ−ＢＯＸ／ＸＥＢＥＣ（原作），野中藍（片瀬志麻），水島大宙（音山光太），松岡由貴（アリサ・グレンノース），う
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機神咆吼デモンベイン ＤＶＤ−ＢＯＸ／ニトロプラス（原作），神田理江（アル＝アジフ），伊藤健太郎（大十字九郎），麻見順子（覇道瑠璃）
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ＮＧ騎士ラムネ＆４０ ＤＶＤ−ＢＯＸ／あかほりさとる（シリーズ構成），草尾毅（ラムネス），横山智佐（ミルク），玉川紗己子（ココア），松
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蟲師 二十六譚ＤＶＤ Ｃｏｍｐｌｅｔｅ ＢＯＸ／漆原友紀（原作），中野裕斗（ギンコ），土井美加（ぬい），馬越嘉彦（キャラクターデザイ
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落札価格8085円
131 入札履歴
終了
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