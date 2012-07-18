『ＣＡＮＡＡＮ Ｂｌｕ−ｒａｙ Ｄｉｓｃ ＢＯＸ（Ｂｌｕ−ｒａｙ Ｄｉｓｃ）／チュンソフト（原作），沢城みゆき（カナン），坂本真綾（ア【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 14時 31分に出品され03月15日 14時 31分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在131件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 チュンソフト（原作），沢城みゆき（カナン），坂本真綾（アルファルド），南條愛乃（大沢マリア），関口可奈味（キャラクターデザイン、総作画監督），七瀬光（音楽）

販売会社/発売会社：（株）ポニーキャニオン(（株）ポニーキャニオン)

発売年月日：2012/07/18

JAN：4988013138667

規格品番：PCXG60028

２００８年発売のｗｉｉ用サウンドノベル『４２８〜封鎖された渋谷で〜』に登場するキャラクターを主人公にしたアクション・アニメ。渋谷と上海を舞台に、隠された陰謀に翻弄される主人公とその仲間たちの姿を描く。／／付属品〜三方背BOX、ブックレット付 商品カテゴリ ブックオフ2号館 ヤフー店 ＤＶＤ アニメ 国内アニメ DVD、映像ソフト アニメーション テレビアニメ

JANコード/ISBNコード 4988013138667

商品コード 0016818551