『君に届け １ＳＴ ＳＥＡＳＯＮ ＢＤ−ＢＯＸ（Ｂｌｕ−ｒａｙ Ｄｉｓｃ）／椎名軽穂（原作），能登麻美子（黒沼爽子），浪川大輔（風早翔【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 11時 22分に出品され03月23日 11時 22分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在576件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
椎名軽穂（原作），能登麻美子（黒沼爽子），浪川大輔（風早翔太），柴田由香（キャラクターデザイン、総作画監督），Ｓ．Ｅ．Ｎ．Ｓ． Ｐｒｏｊｅｃｔ（音楽）
販売会社/発売会社：（株）バップ(（株）バップ)
発売年月日：2011/09/21
JAN：4988021719179
規格品番：VPXY71917
／／付属品〜ブックレット付
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4988021719179
商品コード
0016663215
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無敵鋼人ダイターン３ ＤＶＤメモリアルボックス２／矢立肇（原作），富野喜幸（総監督、原作），鈴置洋孝（破嵐万丈），井上瑤（三条レイカ
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落札価格8085円
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