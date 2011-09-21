『君に届け １ＳＴ ＳＥＡＳＯＮ ＢＤ−ＢＯＸ（Ｂｌｕ−ｒａｙ Ｄｉｓｃ）／椎名軽穂（原作），能登麻美子（黒沼爽子），浪川大輔（風早翔【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 11時 22分に出品され03月23日 11時 22分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在576件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 椎名軽穂（原作），能登麻美子（黒沼爽子），浪川大輔（風早翔太），柴田由香（キャラクターデザイン、総作画監督），Ｓ．Ｅ．Ｎ．Ｓ． Ｐｒｏｊｅｃｔ（音楽）

販売会社/発売会社：（株）バップ(（株）バップ)

発売年月日：2011/09/21

JAN：4988021719179

規格品番：VPXY71917

／／付属品〜ブックレット付 商品カテゴリ ブックオフ1号館 ヤフー店 ＤＶＤ アニメ 国内アニメ DVD、映像ソフト アニメーション テレビアニメ

JANコード/ISBNコード 4988021719179

商品コード 0016663215