『ロザリオとバンパイア ＣＡＰＵ２ ＤＶＤ−ＢＯＸ／池田晃久（原作），岸尾だいすけ（青野月音），水樹奈々（赤夜萌香），藤田まり子（キャ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 16時 35分に出品され03月24日 16時 35分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在209件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 池田晃久（原作），岸尾だいすけ（青野月音），水樹奈々（赤夜萌香），藤田まり子（キャラクターデザイン），田中公平（音楽），浜口史郎（音楽）

販売会社/発売会社：（株）ハピネット(（株）ハピネット)

発売年月日：2010/03/19

JAN：4907953027022

規格品番：BIBA9342

／／付属品〜解説ブックレット付 商品カテゴリ ブックオフ2号館 ヤフー店 ＤＶＤ アニメ 国内アニメ DVD、映像ソフト アニメーション テレビアニメ

JANコード/ISBNコード 4907953027022

商品コード 0016300333