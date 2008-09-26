『ＮＧ騎士ラムネ＆４０ ＤＶＤ−ＢＯＸ／あかほりさとる（シリーズ構成），草尾毅（ラムネス），横山智佐（ミルク），玉川紗己子（ココア），松【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 00時 49分に出品され03月07日 00時 49分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在164件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 あかほりさとる（シリーズ構成），草尾毅（ラムネス），横山智佐（ミルク），玉川紗己子（ココア），松井忠重（音楽），りゅうてつし（音楽），長内悟（音楽）

販売会社/発売会社：キングレコード（株）(キングレコード（株）)

発売年月日：2008/09/26

JAN：4988003988883

規格品番：KIBA91549

９０年４月より９１年１月までテレビ東京系で放映された人気ＴＶアニメーション・シリーズのＤＶＤ−ＢＯＸ。『菜々子解体新書』『天地無用』などの、ねぎしひろしの監督作品だ。 商品カテゴリ ブックオフ2号館 ヤフー店 ＤＶＤ アニメ 国内アニメ DVD、映像ソフト アニメーション テレビアニメ

JANコード/ISBNコード 4988003988883

商品コード 0015970728