『蟲師 二十六譚ＤＶＤ Ｃｏｍｐｌｅｔｅ ＢＯＸ／漆原友紀（原作），中野裕斗（ギンコ），土井美加（ぬい），馬越嘉彦（キャラクターデザイ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 23時 49分に出品され03月10日 23時 49分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在725件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 漆原友紀（原作），中野裕斗（ギンコ），土井美加（ぬい），馬越嘉彦（キャラクターデザイン、総作画監督），増田俊郎（音楽）

販売会社/発売会社：エイベックス・マーケティング（株）(エイベックス・マーケティング（株）)

発売年月日：2008/03/28

JAN：4988064266708

規格品番：AVBA26670

漆原友紀原作のコミックをＴＶアニメ化したファンタジック伝奇ストーリー。霊体や妖怪とも異なる存在“蟲”が、さまざまな事件を起こす世界。“蟲師”のギンコが、旅をしながら奇怪な現象や事件を解き明かしていく。 商品カテゴリ ブックオフ2号館 ヤフー店 ＤＶＤ アニメ 国内アニメ DVD、映像ソフト アニメーション テレビアニメ

JANコード/ISBNコード 4988064266708

商品コード 0015705071