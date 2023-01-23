ドラゴンボール超　ＤＶＤ−ＢＯＸ１【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

【DVD】ドラゴンボール超(ドラゴンボ−ルス−パ−)／発売日：2015/12/02／BIBA-9551／／［キャスト］野沢雅子／堀川りょう／鶴ひろみ／草尾毅／古川登志夫／佐藤正治／田中真弓／渡辺菜生子／皆口裕子／石塚運昇／塩屋浩三／山寺宏一／森田成一／中尾隆聖／緑川光／中原茂／伊藤美紀／太田真一郎／田中亮一／こおろぎさとみ／高塚正也／龍田直樹／八奈見乗児［スタッフ］原作：鳥山明／ストーリー、キャラクター原案：鳥山明／プロデューサー：野崎理／プロデューサー：佐川直子／プロデューサー：木戸睦／プロデューサー：寺本知資／プロデューサー：高見暁／プロデューサー：橋爪駿輝／プロデューサー：櫻田博之／シリーズディレクター：地岡公俊／シリーズディレクター：畑野森生／シリーズディレクター：中村亮太／シリーズディレクター：長峯達也／キャラクターデザイン：山室直儀／制作：フジテレビ／制作：読売広告社／制作：東映アニメーション／＜収録内容＞