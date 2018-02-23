『機動戦士ガンダムＵＣ ＤＶＤ−ＢＯＸ［実物大ユニコーンガンダム立像完成記念商品］／矢立肇（原作），富野由悠季（原作），内山昂輝（バナ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 02時 57分に出品され03月28日 02時 57分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在521件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 矢立肇（原作），富野由悠季（原作），内山昂輝（バナージ・リンクス），藤村歩（オードリー・バーン（ミネバ・ラオ・ザビ）），下野紘（タクヤ・イレイ），安彦良和（オリジナルキャラクターデザイン），高橋久美子（アニメーションキャラクターデザイン），澤野弘之（音楽）

販売会社/発売会社：バンダイビジュアル（株）

発売年月日：2018/02/23

JAN：4934569649072

規格品番：BCBA4907

／／付属品〜三方背ＢＯＸ、ブックレット付 商品カテゴリ ブックオフ2号館 ヤフー店 ＤＶＤ アニメ 国内アニメ DVD、映像ソフト アニメーション OVA

JANコード/ISBNコード 4934569649072

商品コード 0018973665