『機動戦士ガンダムＺＺ Ｐａｒｔ−III＜メモリアルボックス版＞／富野由悠季（総監督），矢立肇（原案），北爪宏幸（キャラクターデザイン），【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 09時 12分に出品され03月30日 09時 12分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在412件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 富野由悠季（総監督），矢立肇（原案），北爪宏幸（キャラクターデザイン），三枝成章，矢尾一樹（ジュドー），広森信吾（ビーチャ），原えりこ（エル），鈴置洋孝（ブライト）

販売会社/発売会社：バンダイビジュアル（株）

発売年月日：2002/05/25

JAN：4934569900470

規格品番：ST366

／／付属品〜三方背ＢＯＸケース、ブックレット×4付 商品カテゴリ ブックオフ2号館 ヤフー店 ＤＶＤ アニメ 国内アニメ DVD、映像ソフト アニメーション テレビアニメ

JANコード/ISBNコード 4934569900470

商品コード 0001241700