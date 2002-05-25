『機動戦士ガンダムＺＺ Ｐａｒｔ−III＜メモリアルボックス版＞／富野由悠季（総監督），矢立肇（原案），北爪宏幸（キャラクターデザイン），【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 09時 12分に出品され03月30日 09時 12分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在412件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
富野由悠季（総監督），矢立肇（原案），北爪宏幸（キャラクターデザイン），三枝成章，矢尾一樹（ジュドー），広森信吾（ビーチャ），原えりこ（エル），鈴置洋孝（ブライト）
販売会社/発売会社：バンダイビジュアル（株）
発売年月日：2002/05/25
JAN：4934569900470
規格品番：ST366
／／付属品〜三方背ＢＯＸケース、ブックレット×4付
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4934569900470
商品コード
0001241700
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落札価格8085円
412 入札履歴
終了
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