『忘却のサチコ ＤＶＤ ＢＯＸ／高畑充希，早乙女太一，葉山奨之，阿部潤（原作），矢野博康（音楽）【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 20時 56分に出品され03月13日 20時 56分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在902件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 高畑充希，早乙女太一，葉山奨之，阿部潤（原作），矢野博康（音楽）

販売会社/発売会社：「忘却のサチコ」製作委員会

発売年月日：2019/02/27

JAN：4988104120465

規格品番：TDV29046D

辛いことを忘れるために“旨いもの”を探し求め奔走するグルメ・コメディー！ 商品カテゴリ ブックオフ1号館 ヤフー店 ＤＶＤ 国内ドラマ ドラマ DVD、映像ソフト テレビドラマ 日本のテレビドラマ その他

JANコード/ISBNコード 4988104120465

商品コード 0019175860