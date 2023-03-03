『テッパチ！ ＤＶＤ−ＢＯＸ／町田啓太，佐野勇斗，白石麻衣，北村一輝，佐藤寛太，時任勇気，一ノ瀬颯，福廣秀一朗（音楽）【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 20時 26分に出品され03月21日 20時 26分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在258件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 町田啓太，佐野勇斗，白石麻衣，北村一輝，佐藤寛太，時任勇気，一ノ瀬颯，福廣秀一朗（音楽）

販売会社/発売会社：（株）フジテレビジョン(（株）ハピネット・メディアマーケティング)

発売年月日：2023/03/03

JAN：4907953261440

規格品番：HPBR2031

国生宙（町田啓太）は、高校時代、全国でも注目を集めるラグビー選手で、部のエースだったが、独りよがりなプレーでケガを負ってしまい、孤立したまま卒業。その後も就職することなく、フラフラと気楽なその日暮らしを送っていたが、ケンカがきっかけで職を失い、家賃滞納で住む場所まで失う。途方に暮れる宙の前にひとりの男（北村一輝）が現れ、「ピッタリな仕事」として陸上自衛隊の仕事を紹介され、あとがないためなんとなく候補生になってしまう。想像を絶する過酷な訓練に耐えながら、個性豊かな仲間と出会い友情を育み、成長していく。／陸上自衛隊を舞台に青年たちの成長と熱き思いを描いた物語。未熟な若者たちが、現実の厳しさ、夢や希望、友情や恋愛、汗と涙…など、日々壁にぶつかりながらも奮闘していく。 商品カテゴリ ブックオフ1号館 ヤフー店 ＤＶＤ 国内ドラマ ドラマ DVD、映像ソフト テレビドラマ 日本のテレビドラマ その他

JANコード/ISBNコード 4907953261440

商品コード 0019894429