『復活の野音 ２０１３．９．１５ 日比谷野外大音楽堂（初回限定版）／エレファントカシマシ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 01時 24分に出品され03月08日 01時 24分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在400件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
エレファントカシマシ
販売会社/発売会社：ユニバーサルミュージック
発売年月日：2013/12/18
JAN：4988005804037
規格品番：UMBK9275
／／付属品〜三方背ケース、特典ディスク付
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4988005804037
商品コード
0017081113
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落札価格8085円
400 入札履歴
終了
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