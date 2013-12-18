『復活の野音 ２０１３．９．１５ 日比谷野外大音楽堂（初回限定版）／エレファントカシマシ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 01時 24分に出品され03月08日 01時 24分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在400件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 エレファントカシマシ

販売会社/発売会社：ユニバーサルミュージック

発売年月日：2013/12/18

JAN：4988005804037

規格品番：UMBK9275

／／付属品〜三方背ケース、特典ディスク付 商品カテゴリ ブックオフ2号館 ヤフー店 ＤＶＤ ミュージック Ｊ-ポップ DVD、映像ソフト ミュージック 邦楽

JANコード/ISBNコード 4988005804037

商品コード 0017081113