『聖闘士星矢 ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ Ｂｌｕ−ｒａｙ ＢＯＸ １９８７〜２００４（Ｂｌｕ−ｒａｙ Ｄｉｓｃ）（初回生産限定版）／車田正美【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 19時 37分に出品され03月05日 19時 37分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在284件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 車田正美（原作），古谷徹，潘恵子，鈴置洋孝

販売会社/発売会社：集英社、東映アニメーション、東映ビデオ(東映ビデオ（株）)

発売年月日：2011/11/21

JAN：4988101159826

規格品番：BSTD3460

／／付属品〜本編３枚（Ｂｌｕ−ｒａｙ）、ボーナスディスク１枚（ＤＶＤ）、ブックレット（１２ｐ）付 商品カテゴリ ブックオフ2号館 ヤフー店 ＤＶＤ アニメ 国内アニメ DVD、映像ソフト アニメーション 劇場アニメ

JANコード/ISBNコード 4988101159826

商品コード 0016665227