『第九弾【家飲み応援・特別価格】ブルゴーニュ 赤ワイン 4本セット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月12日 22時 15分に出品され03月12日 22時 15分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在246件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【家飲み応援・特別価格】 当店通常価格16，368円（税込10%）のところ、セット限定11，550円（税込10%）の家飲み応援・特別価格！



シャトー・ド・ヴィラ―ル・フォンテーヌ ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ニュイ ル・オート・コート・ヴィラージュ ルージュ [2001]750ml

当店通常価格 4，972円 (税込10%)



ドメーヌ・ガショ・モノ コート・ド・ニュイ・ヴィラージュ ルージュ [2017]750ml

当店通常価格 4，378円 (税込10%)



ラブリュイエール・プリウール セレクション ブルゴーニュ・ルージュ [2016]750ml

当店通常価格 4，378円 (税込10%)



ドメーヌ・ロベール・シリュグ ブルゴーニュ・パストゥーグラン [2017]750ml

当店通常価格 2，640円 (税込10%)