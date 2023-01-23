『第九弾【家飲み応援・特別価格】ブルゴーニュ 赤ワイン 4本セット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月12日 22時 15分に出品され03月12日 22時 15分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在246件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【家飲み応援・特別価格】 当店通常価格16，368円（税込10%）のところ、セット限定11，550円（税込10%）の家飲み応援・特別価格！
シャトー・ド・ヴィラ―ル・フォンテーヌ ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ニュイ ル・オート・コート・ヴィラージュ ルージュ [2001]750ml
当店通常価格 4，972円 (税込10%)
ドメーヌ・ガショ・モノ コート・ド・ニュイ・ヴィラージュ ルージュ [2017]750ml
当店通常価格 4，378円 (税込10%)
ラブリュイエール・プリウール セレクション ブルゴーニュ・ルージュ [2016]750ml
当店通常価格 4，378円 (税込10%)
ドメーヌ・ロベール・シリュグ ブルゴーニュ・パストゥーグラン [2017]750ml
当店通常価格 2，640円 (税込10%)
高級ナパ・ヴァレー産カベルネ・ソーヴィニョン３本セット set
¥ 8085
高級ナパ・ヴァレー産カベルネ・ソーヴィニョン３本セット set
¥ 8085
独自輸入 ワンランク格上・オーガニック認証付き リースリング・ピノノワール飲み比べ5本セット set
¥ 8085
独自輸入 ワンランク格上・オーガニック認証付き リースリング・ピノノワール飲み比べ5本セット set
¥ 8085
スパークリングワイン 赤 白 セット フランス スペイン イタリア 4本 750ml wine set sparkling シャンパン カヴァ ランブルスコ 盛りだくさんおつまみ付き
¥ 8085
クール便にてお届け シャンパン・カヴァ・ランブルスコ Lambrusco が入った盛りだくさんおつまみ付きセット set
¥ 8085
NV15 ブリュットナ チュール ブラン ダルジル ヴェット エ ソルベ 正規品 シャンパン 辛口 白 750ml Domaine Vouette Et Sorbee Blanc d’Argile
¥ 8085
2019 ラドワ プルミエ クリュ レ ジョワイエール フィリップ パカレ 正規品 赤ワイン 辛口 自然派 ビオ 750ml Philippe Pacalet Ladoix 1er Cru Les Joyeuses
¥ 8085
2014 ボーヌ プルミエ クリュ レ ペリエール フィリップ パカレ 正規品 赤ワイン 辛口 自然派 ビオデナミ 750ml Philippe Pacalet Beaune 1er Cru Les Perrieres
¥ 8085
1999 モンテリー ルージュ クロ デュ メ ガルニエ モノポール モンテリー ドゥエレ ポルシュレ 赤ワイン 辛口 750ml Monthelie Douhairet Porcheret Monthelie R
¥ 8085
1993 モンテリー ルージュ クロ デュ メ ガルニエ モノポール モンテリー ドゥエレ ポルシュレ 赤ワイン 辛口 750ml Monthelie Douhairet Porcheret Monthelie R
¥ 8085
2017 シャトー ド ボーカステル シャトーヌフ デュ パプ ルージュ ドメーヌ ぺラン 木箱入り 赤ワイン 辛口 750ml Chateau de Beaucastel Chateauneuf du Pape R
¥ 8085
2015 ミレジメ エクストラ ブリュット グラン クリュ ブノワ ライエ シャンパン 白 辛口 750ml Benoit Lahaye Brut Grand Cru Millesime
¥ 8085
2019 ニュイ サン ジョルジュ プルミエ クリュ レ ダモード シャントレーヴ 正規品 赤ワイン 辛口 750ml Chantereves Nuits Saint Georges 1er Cru Les Damodes
¥ 8085
ロベール・グロフィエジュヴレ・シャンベルタン・レ・スーヴレ[2015][正規品]赤ワイン/辛口[750ml]Robert GroffierGevrey Chambertin Les S
¥ 8085
ポル・ロジェ ブリュット・ヴィンテージ 2015 750ml クール推奨 フランス シャンパン 白 辛口 英国王室御用達 三ツ星生産者 ポール・ロジェ Pol Roger お歳暮
¥ 8085
2016 ヴォーヌ ロマネ プルミエ クリュ オー ブリュレ ミシェル グロ モノポール 正規品 赤ワイン 辛口 750ml Michel Gros Vosne Romanee 1er Cru Aux Brulees M
¥ 8085
ルーチェ[2013]赤ワイン/辛口/フルボディ [750ml]Luce 2013
¥ 8085
落札価格8085円
246 入札履歴
終了
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