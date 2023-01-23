『1993 モンテリー ルージュ クロ デュ メ ガルニエ モノポール モンテリー ドゥエレ ポルシュレ 赤ワイン 辛口 750ml Monthelie Douhairet Porcheret Monthelie R【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 20時 29分に出品され03月31日 20時 29分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在691件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
オールドヴィンテージ(古酒)について
熟成の過程により液面の低下、ラベル等・コルク等の経年劣化がある場合がございます。
またお客様の趣向により味わいが劣化と感じられる場合もございます。
適切な管理を行っておりましても、ご希望の熟成と異なる場合やボトルバリエーション(個体差)も想定されます。
古酒につきましては上記ご認識の上ご注文をお願い致しますす。
※当社商品はお届け後返品交換等は承ることが出来ませんのでご理解の程お願い申し上げます。
【商品名】Monthelie Douhairet Monthelie Rouge Clos du Meix Garnier Monopole 1993
【蔵元】モンテリー・ドゥエレ・ポルシュレ / Monthelie Douhairet Porcheret
【生産地】フランス/France＞ブルゴーニュ地方/Bourgogne＞コート・ド・ボーヌ地区/Cote de Beaune＞モンテリー/Monthelie
【格付】A.O.C モンテリー / Monthelie
【ヴィンテージ】1993年
【種類 / 味わい】赤red / 辛口dry
【品種】ピノ・ノワール100％
【容量】750ml
【輸入元】正規輸入代理店 ヌーヴェル・セレクション
【情報】1.36ha。粘土石灰質土壌。樹齢約45年のVV。木製発酵槽で発酵後、新樽率10％で15ヶ月間熟成。
ポル・ロジェ ブリュット・ヴィンテージ 2015 750ml クール推奨 フランス シャンパン 白 辛口 英国王室御用達 三ツ星生産者 ポール・ロジェ Pol Roger お歳暮
¥ 8085
2016 ヴォーヌ ロマネ プルミエ クリュ オー ブリュレ ミシェル グロ モノポール 正規品 赤ワイン 辛口 750ml Michel Gros Vosne Romanee 1er Cru Aux Brulees M
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ルーチェ[2013]赤ワイン/辛口/フルボディ [750ml]Luce 2013
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アルフレッド グラシアンキュヴェ パラディ ブリュット 2008シャンパン 辛口 白 750mlAlfred Gratien Cuvee Paradis Brut 2008
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2017 モレ サン ドニ レ シャン ド ラ ヴィーニュ フレデリック コサール 赤ワイン 辛口 自然派 ナチュール 750ml Frederic Cossard Morey Saint Denis Les Cham
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2017 ニュイ サン ジョルジュ レ ダモード フレデリック コサール 赤ワイン 辛口 自然派 ナチュール 750ml Frederic Cossard Nuits Saint Georges Les Damodes
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ミクルスキムルソー・プルミエ・クリュ・グット・ドール[2014]白ワイン/辛口[750ml]Domaine Francois MikulskiMeursault 1er Cru Gouttes d
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ジェローム・プレヴォー ラ・クロズリー・レ・ベギーヌ[2005] [ラシーヌ輸入品] 泡 白 [750ml]
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2016 ヴォーヌ ロマネ オー レア ドメーヌ ティボー リジェ ベレール 赤ワイン 辛口 750ml Thibault Liger Belair Vosne Romanee Aux Reas
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グラヴネル ビアンコ ブレグ ２００６ 白 ７５０ｍｌ
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2018 ルリアン カゼ ティボー 正規品 シャンパン 白 辛口 750ml Caze Thibaut Leriens
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2016 ブラン フュメ ド プイィ ディディエ ダグノー 白ワイン 辛口 750ml Didier Dagueneau Blanc Fume de Pouilly
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バシュレ・モノピュリニー・モンラッシェ・プルミエ・クリュフォラティエール[2013] 白ワイン/辛口 [750ml]Domaine Bachelet MonnotPulign
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2018 ピュリニー モンラッシェ プルミエ クリュ レ シャン カネ ポール ペルノ 正規品 白ワイン 辛口 750ml Paul Pernot Puligny Montrachet 1er Cru Champ Cane
¥ 8085
2018 ピュリニー モンラッシェ プルミエ クリュ レ シャリュモー ポール ペルノ 正規品 白ワイン 辛口 750ml Paul Pernot Puligny Montrachet 1er Cru Les Chalu
¥ 8085
2018 ピュリニー モンラッシェ プルミエ クリュ クロ ド ラ ガレンヌ ポール ペルノ 正規品 白ワイン 辛口 750ml Paul Pernot Puligny Montrachet 1er Cru Clos
¥ 8085
2018 ピュリニー モンラッシェ プルミエ クリュ フォラティエール ポール ペルノ 白ワイン 辛口 750ml Domaine Paul Pernot Puligny Montrachet 1er Cru Folatie
¥ 8085
2014年 シャンボール・ミュジニー・1er・レ・グリュアンシェール （G.ロブロ・マルシャン）750ml Chambolle-Musigny 1er Cru Les Gruenchers
¥ 8085
落札価格8085円
691 入札履歴
終了
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