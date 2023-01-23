1993 モンテリー ルージュ クロ デュ メ ガルニエ モノポール モンテリー ドゥエレ ポルシュレ 赤ワイン 辛口 750ml Monthelie Douhairet Porcheret Monthelie R【2025年度カレンダ】

商品情報

オールドヴィンテージ(古酒)について



熟成の過程により液面の低下、ラベル等・コルク等の経年劣化がある場合がございます。

またお客様の趣向により味わいが劣化と感じられる場合もございます。



適切な管理を行っておりましても、ご希望の熟成と異なる場合やボトルバリエーション(個体差)も想定されます。



古酒につきましては上記ご認識の上ご注文をお願い致しますす。



※当社商品はお届け後返品交換等は承ることが出来ませんのでご理解の程お願い申し上げます。





【商品名】Monthelie Douhairet Monthelie Rouge Clos du Meix Garnier Monopole 1993



【蔵元】モンテリー・ドゥエレ・ポルシュレ / Monthelie Douhairet Porcheret



【生産地】フランス/France＞ブルゴーニュ地方/Bourgogne＞コート・ド・ボーヌ地区/Cote de Beaune＞モンテリー/Monthelie



【格付】A.O.C モンテリー / Monthelie



【ヴィンテージ】1993年



【種類 / 味わい】赤red / 辛口dry



【品種】ピノ・ノワール100％



【容量】750ml



【輸入元】正規輸入代理店 ヌーヴェル・セレクション



【情報】1.36ha。粘土石灰質土壌。樹齢約45年のVV。木製発酵槽で発酵後、新樽率10％で15ヶ月間熟成。