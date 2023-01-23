『2018 ピュリニー モンラッシェ プルミエ クリュ レ シャリュモー ポール ペルノ 正規品 白ワイン 辛口 750ml Paul Pernot Puligny Montrachet 1er Cru Les Chalu【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 16時 14分に出品され04月19日 16時 14分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在949件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】Paul Pernot Puligny Montrachet 1er Cru Les Chalumaux 2018



【生産地】フランス/France＞ブルゴーニュ地方/Bourgogne＞コート・ド・ボーヌ地区/Cote de Beaune＞ピュリニー・モンラッシェ/Puligny Montrachet



【蔵元】ドメーヌ・ポール・ペルノ・エ・セ・フィス / Paul Pernot et Ses Fils



【格付】A.O.C ピュリニー・モンラッシェ プルミエ・クリュ / Puligny Montrachet 1er Cru



【ヴィンテージ】2018年



【種類 / 味わい】白white / 辛口dry



【品種】シャルドネ100％



【容量】750ml



【輸入元】正規輸入代理店 AMZ