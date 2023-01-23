『koeki デスク ココア 幅80cm KOKOA-D【お歳暮】』はヤフオクでから03月11日 23時 32分に出品され03月11日 23時 32分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在944件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品概要】

サイズ:幅75×奥行45×高さ72cm

素材・材質:天板/天然木(ラバーウッド 18mm厚) 塗装脚/天然木(ラバーウッド) 塗装

生産国:ベトナム

引き出し内寸:幅29×奥行34×高さ5cm



【商品説明】

ラバーウッドを使用したコンパクトで使いやすいデスク。

中央に引き出しがついているので、ペンなど収納できる。



【商品詳細】

ブランド：弘益

商品名：koeki デスク ココア 幅80cm KOKOA-D

製造元：弘益

商品番号：KOKOA-D

商品内容：82×47×17cm

色：ブラウン



【当店からの連絡】