『koeki デスク ココア 幅80cm KOKOA-D【お歳暮】』はヤフオクでから03月11日 23時 32分に出品され03月11日 23時 32分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在944件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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【商品概要】
サイズ:幅75×奥行45×高さ72cm
素材・材質:天板/天然木(ラバーウッド 18mm厚) 塗装脚/天然木(ラバーウッド) 塗装
生産国:ベトナム
引き出し内寸:幅29×奥行34×高さ5cm
【商品説明】
ラバーウッドを使用したコンパクトで使いやすいデスク。
中央に引き出しがついているので、ペンなど収納できる。
【商品詳細】
ブランド：弘益
商品名：koeki デスク ココア 幅80cm KOKOA-D
製造元：弘益
商品番号：KOKOA-D
商品内容：82×47×17cm
色：ブラウン
【当店からの連絡】
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落札価格8085円
944 入札履歴
終了
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