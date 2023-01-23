『最高品質アメジスト原石 Tucaramba， Uruguay 産 寸法 ： 65.9X40.0X39.7mm/106g【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 09時 20分に出品され04月29日 09時 20分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在101件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 分類 ： 珪酸塩鉱物（テクト珪酸塩）

化学式 ： SiO?

分子量 ： 60.0843

金属元素重量分率 ： Si 0.4674

結晶系 ：三方晶系

化学組成 ： 二酸化珪素

屈折率 ： 1.544-1.533

複屈折 ： 0.009

分散度 ： 0.013

比重 ： 2.65

硬度 ： 7

劈開 ： なし

アメジストの色の要因は、微量の鉄の存在と、放射能による損傷からです。また、アメジストはクォーツの変種で、ピンクがかった藤紫から、菫色や、濃く黒っぽい色、赤紫色まで、様々な紫色で産出します。お部屋のインテリアに最適です！最高品質のものです！

寸法 ： 65.9X40.0X39.7mm/106g

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商品カテゴリ VECSTONECLUB 外国産天然石・鉱物・原石 楽器、手芸、コレクション コレクション、趣味 その他コレクション、趣味

商品コード 334291