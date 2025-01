【FAIRPLAY BRAND/フェアプレイブランド】07フリースクラシックパンツ / NAVY ネイビー 紺【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

ファッション・ブランド、カジュアル、メンズカジュアルウェア、パンツ

ポリエステル51%、コットン45%、レーヨン4%

同系色の2x1リブゴムウエストバンドを備えたフリース製クラシックフィットパンツです。

ホワイトフラットドローコード、スラントフロントポケット、バックダブルパッチ ポケットがあります。

開脚はナチュラルフラットドローコードで調節可能。

サイドシームとバックポケットにロゴを織り込みました。



28インチ

ウエスト:77.5cm 股下:81.3cm 裾囲:34.3cm



30インチ

ウエスト:82.6cm 股下:81.3cm 裾囲:35.6cm



32インチ

ウエスト:87.6cm 股下:81.3cm 裾囲:36.8cm



34インチ

ウエスト:92.7cm 股下:81.3cm 裾囲:38.1cm



『FAIRPLAY BRAND(フェアプレイブランド)』

フェアプレイはロサンゼルス・ベースのブランドです。インスピレーションはスポーツギヤやスポーツ設計の美学と快適さ。今日のスポーツ・ファッションとアクティブな機動性を組み合わせ、スタイルと使い心地を完璧なコンビネーションで表現しました。”We are here to Play Fair.”我々は、正々堂々とやるた…