☆セール SALE☆ クラクト CLUCT POWER TO THE PEOPLE HOODIE パーカー フーディー スウェット バックプリント ロゴ ビックシルエット ブランド【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

CLUCT ( クラクト ) より、POWER TO THE PEOPLE [HOODIE]の入荷です



ワイドシルエットの作りで10オンスの裏起毛の生地を使用したHOODIEです。

インクジェットプリントで表現したグラフィックが最大の特徴です。

POWE TO THE PEOPLE その言葉の通り炎が人種などを表現しています。



CONTENT _ 52% COTTON 48% POLYESTER



サイズ M L XL

着丈 68 72 75

身幅 69 72 75

肩幅 66 69 72

袖丈 51 52 54

※表記サイズはcm(センチメートル)となります。

※表記サイズはあくまで目安となりますので多少の誤差は生じます。



お早目に