『Ｔシャツ 50％OFF アンジェロ・ガルバス 切り替え ボーダー(L)新品【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 00時 49分に出品され03月22日 00時 49分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在160件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 アンジェロ・ジャパン正規品



素材 綿 １００％ (日本製)



サイズ Ｌ 胸囲 55ｃｍ 肩幅 47ｃｍ 着丈 69ｃｍ 袖丈 24.5ｃｍ



色 ブラック×ホワイト



品番 ０３−２５０４−０３



定価 ２１，０００円＋税

カテゴリ ファッション

メンズファッション

トップス タグ Ｔシャツ

50％OFF

アンジェロ・ガルバス

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ボーダー(L)新品