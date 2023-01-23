『Dessin / デッサン テーラードジャケット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 11時 14分に出品され03月18日 11時 14分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在373件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 この商品はセール価格です

16，500円 → 11，550円(30%off)



【カテゴリ】メンズ > アウター > テーラードジャケット

【カラー】ダークブラウン(043)/ネイビー(093)

【サイズ】02(M)/03(L)

【実寸(cm)】製品寸法:02(M):着丈73cm B112cm 袖丈58cm 肩幅48cm03(L):着丈75cm B116cm 袖丈59cm 肩幅50cm備考:重量:02(M)約645g

【素材】表地：ポリエステル65 レーヨン30 ポリウレタン5％ 裏地：ポリエステル100％

【製造国】-

【基本情報】202302F5947308，デッサン

カテゴリ ファッション

メンズファッション

ジャケット タグ Dessin

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デッサン

テーラードジャケット