『チャンピオン Champion パーカー メンズ リバースウィーブ スウェット プルオーバー フード トレーナー 裏起毛 上着 防寒 アパレル 無地 長袖 C3-U118【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 00時 37分に出品され03月23日 00時 37分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在657件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 チャンピオン Champion



リバースウィーブ スウェット メンズ パーカー

商品説明

040 シルバーグレー

090 ブラック

109 バーガンディー



※メール便不可

※こちらは専用梱包材なしの商品のみのお届けとなります



Champion（チャンピオン）を代表する

「REVERSE WEAVER （リバースウィーブR）」製法を採用した、

裏起毛のフーデッドスウェットシャツです。

パーツごとに異なる色を組み合わせたユニークなデザインがポイントです。

左胸と袖口のChampion(チャンピオン)ロゴがポイントです。

ネームタグには人気の高い70年代モデルの「青単タグ」（青単色タグ）を使用。



【検索用キーワード】

ギフト GIFT 贈り物 プレゼント PRESENT 誕生日 クリスマス バースデー

gray black wine red 灰色 黒 赤茶 ワインレッド



素材

本体 綿90％ ポリエステル10％

リブ部分 綿100％

カテゴリ ファッション

メンズファッション

トップス タグ チャンピオン

Champion

パーカー

メンズ

リバースウィーブ

スウェット

プルオーバー

フード

トレーナー

裏起毛

上着

防寒

アパレル

無地

長袖

C3-U118