リュック 男子 大容量 30L PUMA プーマ リュックサック バックパック デイパック A4 B4 スクール バッグ スクールリュック 撥水 A4 B4 PC チェストベルト【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

【デュエル】シリーズ！『収納力＋使いやすさ』を備えた大容量のリュックサックです。A4サイズはもちろん、B4サイズまで入る大容量30Lサイズ。大きめなので教科書や参考書、旅行の際の着替えなどもたっぷり収納できます。

メーカー品番：J20155

カラー：ホワイト、レッド、グリーン、ブラック

サイズ：約W31×H50×D17(cm)※メーカー参照

素材：ポリエステル(TPO加工）

重量：約890g

容量：約30L

ポケット：(外)×5(内)3

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