リュック 男子 大容量 30L PUMA プーマ リュックサック バックパック デイパック A4 B4 スクール バッグ スクールリュック 撥水 A4 B4 PC チェストベルト【カレンダー 2025の人気アイテム】

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【デュエル】シリーズ！『収納力＋使いやすさ』を備えた大容量のリュックサックです。A4サイズはもちろん、B4サイズまで入る大容量30Lサイズ。大きめなので教科書や参考書、旅行の際の着替えなどもたっぷり収納できます。
メーカー品番：J20155
カラー：ホワイト、レッド、グリーン、ブラック
サイズ：約W31×H50×D17(cm)※メーカー参照
素材：ポリエステル(TPO加工）
重量：約890g
容量：約30L
ポケット：(外)×5(内)3
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落札価格8085円
522 入札履歴
終了
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