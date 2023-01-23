『メガネ Ray-Ban レイバン メガネ RX5228C CLIP-ON レンズカスタムパーツ RX5228C53250071【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月21日 16時 15分に出品され04月21日 16時 15分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在382件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ZOZO問い合わせ番号:16459286
ショップ:Ray-Ban，レイバン
ブランド:Ray-Ban，レイバン
商品名:Ray-Ban レイバン メガネ RX5228C CLIP-ON レンズカスタムパーツ RX5228C53250071
カテゴリ:ファッション雑貨>メガネ
ブランド品番:0RX5228C53250071
素材:デモレンズ材質：ポリカーボネート/ レンズ枠：メタル/ テンプル：-
原産国:中国
カラー:ゴールド
サイズ:53
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落札価格8085円
382 入札履歴
終了
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