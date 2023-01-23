『メガネ Ray-Ban レイバン メガネ RX5228C CLIP-ON レンズカスタムパーツ RX5228C53250071【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月21日 16時 15分に出品され04月21日 16時 15分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在382件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ZOZO問い合わせ番号:16459286

ショップ:Ray-Ban，レイバン

ブランド:Ray-Ban，レイバン

商品名:Ray-Ban レイバン メガネ RX5228C CLIP-ON レンズカスタムパーツ RX5228C53250071

カテゴリ:ファッション雑貨>メガネ

ブランド品番:0RX5228C53250071

素材:デモレンズ材質：ポリカーボネート/ レンズ枠：メタル/ テンプル：-

原産国:中国

カラー:ゴールド

サイズ:53

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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レンズカスタムパーツ

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