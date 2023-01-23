『交換送料片道無料 フレッドペリー ティップライン ポロシャツ M3600 122 238 406 471 506 524 748 L15 定番【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 08時 01分に出品され03月16日 08時 01分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在105件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品説明】

オリジナルのイングランド製M12フレッドペリーシャツを改良したＭ３６００は、フレッドペリー伝統の「ストリームラインフィット」を現代風にアレンジしています。

伝統的な製法から近代的な製造方法にシフトされ、ややスリムなシルエットとＭ１２よりも長めの着丈と短めの袖丈が特徴です。

ブランドを象徴するティップラインとローレルリースの刺繍が施され、通気性に優れたコットンピケが採用されました。



【素材】

綿１００％



【寸法】

[ＸＳ] 身丈６８ｃｍ／胸囲８８ｃｍ／肩幅４１ｃｍ／袖丈２１．５ｃｍ

[Ｓ] 身丈７０ｃｍ／胸囲９２ｃｍ／肩幅４２ｃｍ／袖丈２２ｃｍ

[Ｍ] 身丈７２ｃｍ／胸囲１００ｃｍ／肩幅４５ｃｍ／袖丈２３ｃｍ

[Ｌ] 身丈７４ｃｍ／胸囲１０８ｃｍ／肩幅４７ｃｍ／袖丈２４ｃｍ

[ＸＬ] 身丈７６ｃｍ／胸囲１１６ｃｍ／肩幅４９ｃｍ／袖丈２５ｃｍ



※すべてメーカー発表値

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フレッドペリー

ティップライン

ポロシャツ

M3600

122

238

406

471

506

524

748

L15

定番